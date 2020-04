Dal Comune uova e colombe per ospedali e per indigenti

Il Comune distribuirà colombe e uova di Pasqua negli ospedali, ai lavoratori e ai bambini delle famiglie più bisognose. «In questi giorni distribuiremo colombe e uova di Pasqua, infatti un importante produttore ci ha regalato 30 mila colombe e le porteremo negli ospedali - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo video giornaliero -, le daremo a chi ha lavorato per noi in questi giorni. Ma avremo uova di Pasqua anche per i bambini delle famiglie più bisognose».

Sala ha iniziato il suo video dall'Ortomercato. «In questi 42 giorni 4 o 5 mila persone hanno sempre lavorato per noi, per rifornire Milano di frutta, verdura, pesce e altro. Ma ora la generosità di queste persone sta facendo fare un altro passo alla nostra città», ha spiegato.

Infatti i volontari e i dipendenti del Comune, proprio dall'Ortomercato, stanno preparando dei kit assortiti di frutta e di verdura che vengono confezionati e mandati negli hub che il Comune ha predisposto per gli aiuti alimentari».

