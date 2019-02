DAL COMUNE

Un registro per i richiedenti asilo per tutelare quei migranti che, per effetto del decreto Salvini, non potranno più iscriversi all'anagrafe. Lo hanno annunciato in commissione a Palazzo Marino gli assessori al Welfare Pierfrancesco Majorino e ai Servizi civici Roberta Cocco. L'obiettivo è conoscere i richiedenti asilo domiciliati a Milano, mettere a disposizione i dati agli enti che possano essere interessati (Inps, Ats, strutture sanitarie, scuole) per facilitare l'accesso ai servizi a cui hanno diritto. In via Scaldasole, inoltre, ci sarà consulenza legale. «Vogliamo offrire un supporto pur nel rispetto della legge», ha commentato l'assessore Cocco. Sono già 103 i migranti che, secondo Palazzo Marino, si sono visti rifiutare la richiesta di iscrizione anagrafica. Infine il Comune mette in campo una rete civica per l'integrazione, con la collaborazione del Terzo settore, con l'obiettivo di intercettare chi vive per strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA