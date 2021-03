Dal calcio alla Formula 1, poi di nuovo il pallone, ma senza tradire il Circus, gettando sempre uno sguardo innamorato allo sport. Federica Masolin, giornalista e conduttrice televisiva di Sky Sport, è ormai la regina incontrastata del mondo dei bolidi a quattro ruote; una regina smart, che fa miracoli con microfono e interviste e che ha un debole per le Ferrari e per il giovanissimo Mick Schumacher.

Il Bahrain ha detto che Red Bull e Mercedes sono un passo avanti, ma che stagione sarà quella appena iniziata in F1?

«Divertente, non scontata e con tante storie da raccontare. In primis quella di Lewis Hamilton, per capire se si confermerà vincendo l'ottavo titolo e diventando il pilota più grande della storia, anche perché la crescita di Verstappen suo rivale è importante. Poi, ovviamente, le Ferrari, la nuova vita di Sebastian Vettel all'Aston Martin, il ritorno e l'esordio di Mick Schumacher al quale tengo tanto. Non ci annoieremo».

Quale storia la incuriosisce maggiormente?

«La prima stagione di Mick Schumacher in F1. Voglio capire come potrà interpretare e gestire le naturali attenzioni che ci sono su di lui. Calcolando, poi, che si ritroverà su una Haas identica a quella dello scorso anno: un'auto in lotta per il nulla».

Che cosa si aspetta, invece, dalla Ferrari di Leclerc e Sainz?

«Vorrei vedere una Rossa determinata, che non si arrende mai, desiderosa tirare fuori il meglio e combattiva su ogni versante. Sia in pista, sia Maranello dove si sta già lavorando duramente per la vettura del 2022, quando ci sarà la rivoluzione dei regolamenti».

Qual è il suo rapporto con la velocità?

«Ottimo, perché mi regala parecchia adrenalina. Diciamo poi che al volante sono abbastanza sportivetta'. Nel rispetto, ovviamente, delle regole. Poi, devo dire: sono di Milano, a due passi da Monza. I motori mi hanno sempre affascinato».

È stato difficile per una donna affermarsi in un mondo così competitivo come la F1?

«Non vedo un Circus maschilista e comunque sia, le difficoltà, se ci sono, noi donne possiamo abbatterle con la competenza, ma anche con lo studio e la passione. Quando c'è voglia di capire, la strada è sempre spianata».

Federica Masolin è ormai un volto notissimo della tv degli sportivi. Facile o difficile gestire la notorietà?

«Semplicemente sono felice se qualcuno mi riconosce per strada, vuol dire che condivide la mia stessa passione per lo sport».

La Formula 1 nel suo presente, il calcio nel suo futuro?

«Diciamo che come innamorata dello sport, e non soltanto quello, guardo pure altrove. Ma la Formula 1 è casa mia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA