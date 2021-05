DAL 9 AL 14 MAGGIO LA BORSA DEL TURISMO DIGITALE

Italia e non molto lontano da casa. La Bit, Borsa internazionale del turismo, quest'anno digital al via da domani al 14 maggio, sancisce la vacanza tricolore. Ad esempio, dormire in un faro. Visitare i Rifugi di Lombardia con Girarifugi &: un gioco che abbina alcuni tra gli itinerari di trekking più belli delle Alpi lombarde a un «passaporto» virtuale. In Piemonte ci sono i voucher e gli Holiday Working, invito a fare lo smart worikng in regione. In Liguria da riscoprire l'Alta Via dei Monti Liguri: da Ventimiglia a La Spezia. L'Abruzzo punta sulla rete Abruzzo bike friendly, con la Bike to coast, la ciclovia di oltre 100 km. Per chi può non badare a spese c'è Punta Tragara a Capri dove si può soggiornare in una spettacolare villa progettata da Le Corbusier; ci sono i trulli in Puglia, i boutiche hotel nei sassi di Matera. Anche la Sicilia ha avviato la promozione 1 notte gratis, ogni 3 notti confermata. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 05:01

