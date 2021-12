Dal 2022 Milano avrà un'anima green e per gli eventi che si terranno in città patrocinati dal Comune saranno vietati bottiglie, piatti, bicchieri di plastica. Palazzo Marino ha approvato le linee guida che saranno introdotte in via sperimentale dal 2022. Sono quattro i criteri previsti: ricorso a materiali riciclabili per gli allestimenti; rispetto della raccolta differenziata e limitazione delle plastiche monouso; attenzione al contrasto allo spreco alimentare ove possibile; ricorso all'uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e in particolare per quelli che si terranno alla Fabbrica del Vapore, i quattro criteri saranno dove possibile obbligatori; per quelle organizzate da altri ma messe a bando dal Comune i criteri saranno inviati agli organizzatori quando faranno domanda. Per gli eventi del terzo settore e per le manifestazioni organizzate da altri l'applicazione dei criteri sarà volontaria.



