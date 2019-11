Viaggi più comodi e meno ritardi per i pendolari. Almeno secondo le previsioni. A gennaio 2020 debuttano i primi cinque nuovi treni Trenord (battezzati Donizetti e Caravaggio, il più grande, a due piani) su quattro linee, tra cui la S11: è la Chiasso-Como-Milano-Rho, che ogni giorno trasporta migliaia di viaggiatori in città per lavoro o studio. E poi Colico-Chiavenna, Lecco-Sondrio e Lecco-Bergamo.

È la prima trance del pacchetto di 176 convogli, acquistati dalla Regione per una spesa di 1,6 miliardi. Entro il prossimo giugno ne saranno consegnati altri 15, quindi il programma di consegne proseguirà fino al 2024. «Maggior comfort, sicurezza, efficienza ha commentato l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi e meno disservizi, perché diminuirà la probabilità di guasti». Si va a cambiare la flotta anziana di Trenord, che ha un'età media di 32 anni con punte di 45. È soltanto l'inizio del rinnovo dei mezzi invocato dai pendolari, che sulle pagine facebook dei comitati denunciano da tempo viaggi «insopportabili con carrozze malandate, gelide d'inverno e soffocanti d'estate senza impianti di calorifero o condizionatori».(S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA