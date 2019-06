Dal 15 luglio ticket a 2 euro

Simona Romanò

È ufficiale. Dal 15 luglio il biglietto Atm costerà 2 euro. Con il nuovo ticket (rincaro del 33%) si potrà viaggiare su tutti i mezzi pubblici e il biglietto sarà valido anche nei Comuni dell'hinterland.

Dopo giorni di muro del centrodestra in consiglio comunale (nove sedute fiume con nottate sui banchi), la giunta di Giuseppe Sala ha incassato il via libera alla rivoluzione del trasporto pubblico che, oltre al rincaro (il secondo in 8 anni) del ticket giornaliero, prevede un pacchetto di agevolazioni e di sconti per le fasce più deboli. L'ok è arrivato con 27 voti a favore, 6 contrari e l'astensione della Lega. L'ostruzionismo delle opposizioni è caduto grazie al raggiungimento di un accordo su una serie di agevolazioni per addolcire la manovra. Il centrodestra ha strappato la gratuità sui mezzi per tutti gli animali di affezione; le agevolazioni per i disoccupati da almeno 24 mesi; un fondo di circa 4 milioni per potenziare la sicurezza sui tram e contrastare l'evasione.

Anche il centrosinistra ha ottenuto alcune concessioni. Il via libera all'abbonamento annuale a 165 euro per le famiglie con tre figli a carico, l'abbonamento Senior Off Peak valido in superficie da inizio servizio e non dalle 9,30, anche nei festivi e prefestivi, sempre a 16 euro. E ancora: la conferma dell'introduzione del biglietto breve per mini tragitti dal 2020 e lo sconto del 10% per i cittadini che sottoscrivono l'abbonamento pluriennale. Sul tavolo la giunta aveva comunque messo il grosso delle facilitazioni, lasciando invariato l'annuale a 330 euro, con la possibilità di rateizzarlo; l'abbonamento ridotto fino a 27 anni anziché 26, con l'estensione fino ai 30 anni per i giovani con Isee sotto i 28mila; la gratuità fino a 14 anni e bonus per gli over 65.

Inoltre, per la prima volta il biglietto in metrò varrà 90 minuti per più timbrature. Il Comune ha già incaricato Atm di stampare i nuovi biglietti e di aggiornare i tornelli.

