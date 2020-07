Dai soldi nel wc alla quaglia di Zalone

È stata questione di attimi. La piccola Sofia (la chiameremo così) stava per arrivare al centro estivo di Cinisello Balsamo quando è stata investita da un'auto guidata da un 41enne che stava andando al lavoro e che si è fermato subito a prestare i soccorsi. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, la piccola, 4 anni a luglio, ieri mattina stava raggiungendo con la mamma il centro estivo dell'asilo di piazza Soncino. La aspettava una giornata spensierata a giocare con i bimbi della sua età e invece, alle 8.30, forse potrebbe essere sfuggita alla mano della mamma. E sbalzata all'altezza della dimora storica Villa Casati Stampa, a pochi passi dall'ingresso del summer camp.

Subito dopo essere stata sbalzata, Sofia era sotto choc ma comunque cosciente e capace di comunicare, sembrava che le sue condizioni non fossero particolarmente gravi. Tuttavia nel corso della mattinata il quadro clinico è peggiorato, al punto da convincere i medici dell'ospedale San Gerardo di Monza a trasferirla d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Bergamo, dove c'è un centro più attrezzato per le esigenze della bambina. Al momento si trova in prognosi riservata con una serie di traumi ritenuti molto seri. Dal reparto preferiscono non sbilanciarsi in previsioni ma trapela ottimismo sulla capacità di ripresa della piccola.

Intanto, è stata aperta un'indagine della polizia locale di Cinisello per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità dell'autista. La vettura è stata sequestrata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

