«Dacci il monopattino» bastonato dal branco

Lo avevano bloccato mentre girava per via Di Vittorio a San Donato Milanese a bordo del suo monopattino elettrico. E gli hanno intimato di consegnarglielo, insieme al portafoglio. Era il 9 febbraio. La vittima è un ragazzino di 17 anni, gli aggressori una coppia di coetanei. Ha tentato di fuggire, ma i due lo hanno placcato e colpito con un bastone raccolto sotto le alberate. Poi sono fuggiti con il monopattino, lasciandolo a terra.

Ieri mattina i carabinieri del reparto provinciale di Milano hanno bussato alle loro porte - sono entrambi italiani e incensurati - e li hanno portati in una comunità, su disposizione del gip del Tribunale per i minorenni. Sono responsabili di rapina aggravata, lesioni e minacce.

Forse l'avrebbero fatta franca se pochi giorni dopo l'aggressione, il 13 febbraio, non avessero di nuovo bloccato la vittima. Questa volta erano in quattro. Per convincere il 17enne a non sporgere denuncia lo hanno riempito di botte. Un pestaggio brutale, ripreso dalle telecamere di sicurezza: gli hanno provocato lesioni guaribili in 10 giorni. E poi hanno poi iniziato a minacciarlo anche su Instagram, promettendogli altre botte se avesse denunciato. Lui ha trovato il coraggio di farlo.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA