Da Van Basten e Ronaldo in un San Siro esaurito

Massimo Sarti

MILANO - Parata di stelle in tribuna a San Siro (esaurito) per il derby di domani sera. Tra i tanti invitati dal Milan bastano due nomi: Marco Van Basten e Ronaldo il Fenomeno, 193 gol totali regalati alla platea meneghina. Una bella responsabilità per i bomber del presente, Piatek eLukaku.

Che dire di Van Basten, sopraffino fuoriclasse tolto dagli infortuni troppo presto al Milan e al calcio giocato. Dei tre gol segnati dal Cigno di Utrecht nei derby, resta nella memoria soprattutto quello nello 0-3 del Diavolo di Sacchi sull'Inter del Trap del 19 novembre 1989: percussione di Franco Baresi e diagonale di Van Basten a baciare il palo e adinsaccarsi alle spalle di Zenga. 30 anni dopo Piatek deve sfatare due tabù: nessuna rete all'Inter nella scorsa stagione e nessun centro in una stracittadina per un n°9 rossonero da una zampata di Pippo Inzaghi datata 21 aprile 2008.

E che dire di Ronaldo. Il suo gol all'Inter con il Milan dell'11 marzo 2007 fece rumore, come la vittoria dei nerazzurri. Cui il brasiliano aveva in precedenza regalato 4 sigilli nei derby. La perla il 22 marzo 1998: Simoni trionfa 0-3 su Capello grazie anche ad una palombella volante del Fenomeno.

Oggi c'è Lukaku, al primo derby italiano. Nell'Everton, contro il Liverpool, 3 gol ma nessuna affermazione. A Manchester, con lo United, Polveri bagnate e 3 stop su 4 contro il City. Bilancio da migliorare.

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

