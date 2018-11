Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da Trastevere, dove è nato, ai Navigli, dove vive. Per amore della musica, sentimento ereditato dal padre: Stefano Rosso, autore di brani negli anni Settanta diventati evergreen come Una storia disonesta. La storia di Justin Rosso, in arte Jesto, stasera all'Alcatraz, è invece sincera. Rapper, cantautore, appassionato di freestyle e di vita, come giusto per un giovane di 33 anni, la sua carriera è cominciata con tanti sogni ma anche con tanta volontà. Ha provato a partecipare a vari contest, ha osato con la musica, si è fatto le ossa come necessario in concerto. Da poco ha pubblicato il suo quinto lavoro, dedicato al padre, scomparso nel 2008. Si intitola Buongiorno Italia. «Un misto di ironia e nostalgia», come dice lui. Dove peraltro si sente la crescita, la fiducia di Jesto nel proprio talento. E dove soprattutto le canzoni hanno preso nuova forma, più verso il cantautorato che il rap. «Era forse una necessità. Più stili, il ricordo di mio padre, le canzoni nate con una chitarra. Così testi e musica hanno raccolto quello che era un po' il dna di mio papà: malinconia e verve. Ascoltandolo non sapevi mai se ridere o se piangere». (M.Lev.)L'8 novembre. Alcatraz. Via Valtellina 25. Ore 21.30 - 17,25 euro.