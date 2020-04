Da simbolo decaduto della Milano da bere a simbolo della Milano che resiste alla pandemia. Si depositerà così nella memoria collettiva l'ospedale realizzato in tempi (quasi) cinesi - dieci giorni - nei padiglioni della ex Fiera al Portello. Ieri l'inaugurazione, tra domenica e lunedì i arriveranno i primi pazienti.

«Questo è un ospedale vero, non da campo. A regime vedrà impiegati 200 medici, 500 infermieri e altre 200 figure professionali - ha sottolineato Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico, che gestirà la struttura - si parte con 24 posti e quando sarà completato il primo blocco si arriva poi a 53 posti». Poi, altri 104 e nell'ultimo blocco 48. In totale 200 posti, che trasformeranno l'ex Fiera nel più grande centro di Terapia intensiva d'Italia.

«Abbiamo fatto in 10 giorni quello che in tempi normali si fa in qualche anno» ha detto il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali. Tutto è stato realizzato con i soldi di benefattori: 21 milioni donati da 1200 persone. Pazzali li ha ringraziati su Facebook, «sia la signora che ha dato 100 euro, sia chi ha dato 10 milioni». Ovvero Berlusconi e Caprotti. Guido Bertolaso, chiamato a Milano da Fontana proprio per seguire i lavori dell'ospedale ma colpito da coronavirus, ha inviato un messaggio: «Promessa mantenuta».(G.Obe.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA