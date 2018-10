Da sei mesi il Diavolo incassa sempre gol

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Lo scorso 15 aprile Gigio Donnarumma, con una parata da cineteca su Milik, blindò a San Siro lo 0-0 contro il Napoli in piena lotta per lo scudetto. Domenica, con l'errore in uscita sul cross di Vecino, ha favorito la rete di testa di Icardi che ha permesso all'Inter di vincere al 92' il derby, costringendo il Milan a subire gol per la quattordicesima partita consecutiva di campionato. Una striscia che i rossoneri sperano di interrompere, sempre al Meazza, contro la Sampdoria.Una striscia che non ha eguali nella storia recente del Milan. Ce ne è una sola che si avvicina a questa statistica negativa del Diavolo di Rino Gattuso. Tra il 30 marzo ed il 24 settembre 2008 i rossoneri restarono all'asciutto di clean sheet per 12 incontri di serie A consecutivi. In panchina c'era Carlo Ancelotti. Tra i pali, prima Zeljko Kalac, poi Christian Abbiati.(M.Sar.)