Da Rozzano a Città Studi, dalla Stazione Centrale a Corimate d'Adda. Notte di superlavoro per l'Areu, il servizio di soccorso di emergenza regionale. Violenza e paura, a Milano e provincia, dove nell'arco di poche ore si sono verificati diversi episodi di aggressioni e accoltellamenti. Il primo, rende noto Areu, è avvenuto attorno alla mezzanotte a Corimate d'Adda, in via Manzoni, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito a pugni e trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Sul posto, i carabinieri.

Attorno all'una e mezza, la violenza si sposta a Rozzano, in via Mandorli, dove si è consumata l'aggressione di un 34enne, che ha riportato traumi contusivi al volto e alla schiena. Sul posto sempre i carabinieri. A Milano, invece, attorno alle 2 in via Palestrina è stato soccorso un ragazzo di 23 anni con traumi alle gambe mentre venti minuti più tardi, in piazza Duca D'Aosta, un uomo, le cui generalità non sono note, è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli con ferite al volto e al torace. Sul posto è intervenuta la polizia. L'ultimo episodio è avvenuto poco dopo le 4 del mattino, in piazza Leonardo da Vinci, al Politecnico, dove un 25enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Città Studi in codice rosso dopo essere stato accoltellato, riportando ferite all'addome e alla schiena. Sul posto la polizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA