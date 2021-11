Da Pozzetto a Materazzi: Ambrogini, è toto nomi

Dall'attore Renato Pozzetto (foto) al diplomatico italiano rimasto a Kubul anche nei giorni della presa del potere dei talebani, Tommaso Claudi. Dalla nipote di Berlusconi, Nicole, ai giornalisti Alfonso Signorini, Aldo Cazzullo e Paolo Del Debbio. Dall'ex calciatore Marco Materazzi alla nuotatrice paralimpica Arjola Trimi. Da Roberto Jarach, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah, ad Alberto Sinigallia di Progetto Arca. Sono alcuni dei personaggi nella rosa dei papabili per l'Ambrogino d'Oro di quest'anno. Il toto nomi è partito da giorni e i consiglieri hanno tempo fino alle mezzanotte di oggi per depositare le candidature per le civiche benemerenze consegnate dal sindaco Giuseppe Sala il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. (S.Rom.)

