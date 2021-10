Da Pavone a Bugno, tutti i flop

Non solo numeri top, anche grandi flop, più o meno annunciati. Guardando ai partiti, il partito di Layla Pavone, 5 Stelle dal 10% scende al 2,7%, superato anche dal movimento di Gianluigi Paragone Italexit che però rimane lui pure fuori dal consiglio comunale fermandosi al 2,99%. Nella Lega porte chiuse per l'ex capo dei vigili Antonio Barbato e Max Bastoni vicino alla destra; in Forza Italia resta fuori Fabrizio De Pasquale, nome storico degli azzurri. Nel centrosinistra, per il Pd sotto le aspettativ Milly Moratti, 686 voti, e Dijana Pavlovic, con sole 323 preferenze. Nella civica di Sala male l'assessore uscente al Turismo Roberta Guainieri, che non rientra a palazzo Marino. Fuori anche altri due ex esponenti della giunta: a Paolo Limonta, fino a sabato all'edilizia scolastica, e a Lorenzo Lipparini, ex Partecipazione. Per i tre l'unica strada per rientrare a Palazzo Marino è ottenere un assessorato nella nuova giunta. Nella Lista Sala male l'ex campione di ciclismo Gianni Bugno che si ferma a 138 voti; niente da fare anche per il direttore d'orchestra Alberto Veronesi, figlio dell'oncologo Umberto, che si ferma a 401.



