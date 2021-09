Da Parigi a LA, video appello dei sindaci per Sala

Da Parigi a Istanbul, da Los Angeles a Barcellona, da Lisbona a Freetown. Per il sindaco uscente Giuseppe Sala è arrivato il video-sostegno dei primi cittadini di tante metropoli. Tra gli altri, sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, di Barcellona Ada Colau; il sindaco di Instanbul, Ekrem Imamoglu e quello di Los Angeles, Eric Garcetti. Fanno parte della rete C40 che riunisce le principali città del mondo e che in questi anni hanno collaborato sui temi ambientali.

Intanto, sul fronte centrodestra ieri Matteo Salvini era con il candidato Luca Bernardo a Niguarda, dove il leader della Lega ha chiuso la campagna elettorale. «Noi siamo in periferia lui nel centro», ha ribadito Salvini, sicuro di arrivare al ballottaggio. E l'affondo di Luca Bernardo «Il 4 ottobre Sala avrà un incubo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA