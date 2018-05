Da Opera a Palermo, la fuga dura 8 giorni

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoAveva 60 uomini alle costole, ma lui ha attraversato tutto la Penisola, da Nord a Sud, invisibile, usando i treni, forse sfruttando una rete di appoggi logistici. Ci sono molti aspetti ancora da chiarire nell'evasione dal carcere di Opera di Ben Mohamed Ayari Borhane e nei suoi otto giorni di fuga. Un latitanza finita nella tarda serata di sabato, quando con un passaporto falso si è presentato in una biglietteria del porto di Palermo per acquistare un biglietto per Tunisi. Senza sapere che allo sportello c'era un agente del Nic, il nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. I baschi azzurri avevano ipotizzato qualsiasi tipo di fuga, e ci hanno preso: al segnale del collega, 15 uomini lo hanno placcato. Un'azione che ha colto il fuggitivo del tutto di sorpresa. «Ma come avete fatto?» ha chiesto mentre lo impacchettavano.Lo sforzo per catturare Ayary è stato notevole: commisurato sia alla figuraccia fatto dalla Penitenziaria, sia alla pericolosità del soggetto. Tunisino, 43 anni, fine pena per traffico di stupefacenti nel 2032, nel carcere di Opera ha avviato un percorso di radicalizzazione e si è autoproclamato imam. Lo tenevano sotto osservazione fin dal 2014. Pregava sempre Ayari, come testimonia la macchia scura sulla fronte, tipica di chi si genuflette di continuo. E faceva proseliti per il jihad. Un individuo ritenuto molto pericoloso. Ora è nel carcere palermitano Pagliarelli, sarà sentito dai magistrati. Ma le indagini hanno in parte ricostruito i suoi movimenti: dopo l'evasione nella notte del 18 maggio, sarebbe arrivato a Bologna - città che conosce in quanto è lì che aveva la sua rete di spaccio - e poi in treno a Palermo: era già lì il 20.La sua fuga era cominciata alle tre della notte tra giovedì 17 e venerdì 18. Tre uomini della Penitenziaria lo avevano accompagnato al Fatebenefratelli per un controllo, dopo che aveva detto di aver ingerito una lametta da barba. Doveva far una radiografia, in una stanza al primo piano del pronto soccorso. Ma da lì è come evaporato. Un'evasione banale, sulla quale la Penitenziaria ha avviato un'indagine interna per verificare le responsabilità e le negligenze dei tre secondini.