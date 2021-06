I primi saranno i dipendenti di Unipol, questa mattina, nell'hub vaccinale creato ad hoc nel palazzo ex Rasoio di via De Castillia (sopra nella foto). In settimana si accodano altre tre aziende: Pirelli, Mediaset e Amazon. La settimana successiva tocca ai dipendenti di Campari, Armani e 3M. In Lombardia partono le vaccinazioni nelle grandi aziende. Una strategia che potrebbe diventare la via maestra per la vaccinazione nella fase 3 della vaccinazione, a partire dal prossimo autunno. Secondo un'indagine di Confindustria, in Lombardia si sono dette interessate a battere la strada della vaccinazione in azienda circa 1500 imprese, tutte superiori ai 100 dipendenti. Per le aziende di dimensioni più contenute, potrebbero essere attivate in futuro alcune linee dedicate negli hub esistenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

