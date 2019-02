Bel tempo, temperature primaverili e polveri sottili alle stelle. Tanto da costringere a far scattare da oggi i divieti antismog del protocollo Aria: da oggi stop alla circolazione anche per i diesel Euro 4, dalle 8,30 alle 18,30. Le centraline dell'Arpa hanno rilevato quattro giorni di pm10 fuorilegge, quasi il doppio del limite a tutela della salute dei 50 mg/mc: il picco sabato con 93,9 mg/mc, sceso domenica a 86,6. Domani Milano si è bruciata i 35 giorni di superamento della soglia concessi dall'Europa.

L'allarme smog torna quindi prepotentemente a sei giorni dall'avvio di Area B che, secondo l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, «diminuirebbe del 14%, già nel 2019, le emissioni atmosferiche inquinanti da traffico». Ieri Granelli ha annunciato «che il Comune sta testando il sistema degli accessi e quello di lettura delle targhe». Così da non avere intoppi.(S.Rom.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA