Da Niguarda a Chinatow, dalla Bovisa a via Solari. Le zone di Milano restano accese d'estate. A Niguarda per tutto agosto c'è Milano Estate con divertimento per famiglie e bambini. Tornei di ping pong, telefono col filo, campane, laboratori creativi e burraco. E, il giovedì in piazza Belloveso balli di gruppo e cinema.

Per il cinema all'aperto oltre alle classiche arene di Arianteo tra Palazzo Reale, Umanitaria, Fabbrica del Vapore, quest'anno la c'è la curiosa novità di Lido Milano Live, arena al centro sportivo di piazzale Lotto che fino al 31 agosto propone il cinema d'autore con Cinemobile, un furgone Fiat del 1936: dalle rassegne su Alberto Sordi a Buster Keaton e rarissimi filmati a tema sportivo. E poi jazz, classica, balletto. Una certezza lo Spirit de Milan, che per tutto agosto non si ferma alternando serate di cabaret (imperdibile Roberto Brivio), swing, cene e aperitivi.

Alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini, nel cuore di Chinatown, è tempo di Vapore d'estate. Fino al 30 settembre, la programmazione è divisa in cinque percorsi tematici: musica classica contemporanea, musica jazz / swing, danza, teatro e cinema/videoarte. Al Base di via Bergognone c'è lo Stabilimento estivo tra sfide di poeti, dj set, cinema, aperitivi, e anche gite in bici. E Mare culturale urbano sceglie la spiaggia: la cascina dietro a via Novara offre sabbia e ombrelloni, e anche qui cibo, aperitivi, eventi musicali.

