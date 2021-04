Nelle scuole lombarde arriva il test salivare molecolare sperimentato dall'Università Statale: si parte a maggio. Lo ha annunciato ieri Fontana: «Sono test meno invasivi e più semplici da utilizzare, e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare - ha detto il governatore - ci consentiranno di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario, che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ricoverati negli ospedali».

Lo studio era stato portato avanti dal team di quattro scienziate - Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa - guidato dal pediatra e preside della facoltà di Medicina Gianvincenzo Zuccotti. Il test è pensato apposta per i bambini: si usa come un lecca-lecca. È già utilizzato in altri Paesi - tra cui Francia, Stati Uniti e Giappone - e ora ha ricevuto il via libera anche in Italia. E la Lombardia sarà la prima regione a utilizzarlo: si comincia con bambini e adolescenti delle scuole, con l'idea di estenderlo poi al resto della popolazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA