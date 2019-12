Da Loreto all'ex Macello il degrado da rigenerare

Greta Posca

Rigenerare e restituire un'anima e una funzione a sette aree dismesse o degradate, per un totale di 430mila metri quadrati. Il Comune partecipa per la seconda volta al bando internazionale Reinventing Cities, promosso da C40, la rete globale di città che ha come sfida principale la sostenibilità ambientale. Sette interventi che si inseriscono nelle linee guida del Pgt, come ha specificato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, che ha anche ricordato come, grazie a questi interventi, «contiamo di arrivare ad avere 1700 nuove case a prezzi accessibili». A febbraio 2021, la giuria decreterà i vincitori basandosi su dieci parametri ambientali. L'offerta economica delle proposte infatti avrà un peso relativo, contando per il 20% sul giudizio.

LORETO. L'obiettivo del Comune è quello di riucucire a livello pedonale la parte finale di corso Buenos Aires con via Padova e viale Monza, anche con una riqualificazione dei mezzanini della metropolitana.

BOVISA. L'area oggetto del bando comprende la stazione ferroviaria e i terreni adiacenti e anche qui l'obiettivo è ricucire i quartieri separati dalla ferrovia, integrando lo scalo come porta d'accesso della città.

LAMBRATE. Sull'altro nodo ferroviario interessato, quello di Lambrate, il terreno in questione, esterno alla ferrovia, occupa 70mila metri quadrati. Qui Comune e Fs chiedono che sorgano numerosi alloggi di edilizia residenziale a prezzi calmierati.

CRESCENZAGO. Discorso simile per il parcheggio di interscambio della stazione M2 di Crescenzago, dove dovranno sorgere case a prezzi accessibili, come previsto dal Pgt.

VIGENTINO. I 50mila metri quadri del sito di via Monte Sabini saranno parzialmente integrati in un progetto già in atto, con la conversione di vecchi edifici per il terziario e produttivi in residenziali.

EX MACELLO. Tra viale Molise e via Lombroso, sui 150mila metri quadrati dell'area dell'ex Macello potrebbe nascere un nuovo quartiere, con una forte componente di edilizia convenzionata.

PALAZZINE LIBERTY. Sempre su viale Molise, i 7500 metri quadrati delle palazzine liberty sono l'ultima area interessata dal bando. Una di queste dal 2012 è occupata dal collettivo Macao, oggetto a Palazzo Marino di un'aspra polemica tra opposizione e maggioranza. L'inserimento dell palazzine in Reinventing Cities non fa necessariamente presagire uno sgombero, ha sottolineato Maran: «Il bando è aperto a tutti e anche Macao potrà partecipare inserendosi in un processo di legalità».

Giovedì 5 Dicembre 2019

