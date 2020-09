Da James Taylor a Matt Bianco al Blue Note ritornano i live

Ferruccio Gattuso

Milano a settembre, da sempre, si muove al ritmo della ripartenza.

Lo deve fare e lo fa anche quest'anno, che definire difficile è un eufemismo. Al Blue Note, ad esempio, il ritmo sarà quello, serrato e sudante, della musica di qualità dal jazz, al blues, all'r'n'b, al soul, fino al cantautorato.

Il jazz club di via Borsieri riapre da questa sera, al quartiere Isola con il tradizionale mix di musica e gastronomia, tenendo conto delle regole Covid, capienza ridotta e distanziamento. È un vecchio amico del club a dare il via alla stagione: James Taylor Quartet, icona dell'acid jazz e del funk strumentale, è protagonista oggi e domani, mentre domenica è atteso Samadhi Quartet guidato dal noto sassofonista Claudio Fasoli.

Martedì 8 settembre il blues metterà radici al Blue Note con la Alessandro Usai Blues Band, abile a reinterpretare classici blues di giganti come Muddy Waters e B.B. King, gli armonicisti Little Walter e Junior Wells (storico sodale di Buddy Guy), senza negarsi concessioni più mainstream come i Blues Brothers. Tra i concerti più originali spiccano l'esibizione dei Brick On Cellos (10 settembre), ensemble con il violoncellista Giovanni Sollima insieme al sax di Pietro Tonolo, il piano di Pancho Ragonese e la batteria di Giovanni Giorgi, e la prima assoluta live al Blue Note di Max Ionata & Bebo Ferra Quartet (11 settembre), sostenuti dalla sezione ritmica di Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria: per loro, riletture di standard jazz. Spettacolare come sempre la presenza (ormai rodata al Blue Note) dell'orchestra Vik and the Doctors of Jive (12 settembre), in uno slalom tra classici del genere swing, da Sinatra a Buscaglione. Un altro ritorno è quello del guru della batteria Billy Cobham, protagonista dal 17 al 19 settembre, mentre dal 24 al 26 settembre sono attesi i Matt Bianco, storica formazione di pop, funk e acid jazz.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA