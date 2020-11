Da Franca Valeri a Mura i nuovi grandi al Famedio

Sono 19 i nuovi cittadini illustri il cui nome sarà inciso, da oggi, nel Famedio del Cimitero Monumentale: donne e uomini che hanno portato prestigio alla città. La cerimonia, presieduta dal sindaco Sala, sarà per la prima volta senza pubblico per le norme anti-Covid, ma in streaming su WebRadioTv del Comune.

Tra i grandi di Milano la signora del design Cini Boeri; lo storico dell'arte che ha portato la cultura in tv Philippe Daverio; l'attrice e sceneggiatrice Franca Valeri, morta a 100 anni; il giornalista scrittore Gianni Mura; l'imprenditore ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi con la moglie, la signora Mapei, Adriana Spazzoli; la storica presidente dell'Associazione familiari delle vittime di piazza Fontana Francesca Dendena. E ancora: la psicoanalista Claudia Artoni, il pm Saverio Borrelli, la fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi, il filosofo Giulio Giorello, gli architetti Vittorio Gregotti e Giovanni Greppi, il marionettista Eugenio Colla, il fumettista Grazia Nidasio, il soprano Magda Olivero, l'autrice tv Maria Perego, gli imprenditori Umberto Quintavalle e Riccardo Sarfatti.(S.Rom.)



