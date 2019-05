Da Elisa alla Berté, musica femmina

Sera di musica al femminile, questa a Milano. Oltre a Giorgia al Forum, altre due grandi interpreti sono di ritorno sui palchi milanesi.

A grande richiesta Loredana Berté ripassa da Milano. Con ancora in tasca la vittoria morale di Sanremo, Berté è sul palco del Teatro Nazionale. Il menu è ricco: l'artista inframmezzerà le sue ultime hit con i pezzi che hanno fatto la storia della canzone italiana degli ultimi 40 anni. Ecco allora Non ti dico no (tormentone estivo 2018 con i Boomdabash), Il Mare d'inverno, gli omaggi alla sorella Mia e a Pino Daniele e tanto altro ancora (ore 21, sold out).

Elisa Toffoli ritorna al Teatro degli Arcimboldi per le ultime due repliche del suo pacchetto di cinque concerti milanesi. La sua esibizione si basa sull'ultimo lavoro Diari aperti, ma la cantautrice non manca di riproporre le sue hit (ore 21, oggi e domani, biglietti esauriti). (P.Pas.)

