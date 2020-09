Da Dybaldo a Ronaldevski, ecco la nuova coppia Juve

Timothy Ormezzano

Dopo Dybaldo, Dybala più Ronaldo, la Juve scopre la coppia Ronaldevski. La prima vera amichevole del precampionato bianconero (5-0 al Novara) ha detto che l'intesa tra CR7 e Kulusevski è già ottima. Del resto, i due si erano già piaciuti in occasione di Svezia-Portogallo, la scorsa settimana, quando Cristiano incensò pubblicamente Dejan: Insieme faremo tanti gol. La prima rete del match è stata griffata dal solito Ronaldo, dopo uno scambio rapido e stretto con Kulusevski. Cristiano sta bene, lo ha dimostrato anche in Nazionale: è pronto per una grande stagione, ha detto Pirlo, che riproporrà la strana coppia anche domenica, allo Stadium contro la Sampdoria, visto che Dybala e Bernardeschi saranno fuori uso e Higuain è ormai un ex. In alternativa al 4-4-2 testato ieri , che in fase di impostazione diventa 3-5-2, spazio a un tridente completato da Douglas Costa. Il brasiliano sarebbe al centro di un complicato scambio con Thiago Alcantara del Bayern. Intanto ha dato ottimi segnali, fornendo due assist per i gol di Ramsey e Pjaca. Ad arrotondare il punteggio ci ha pensato il baby Portanova con una doppietta.

A riportate tutti con i piedi per terra è stato invece Pirlo: Il nuovo attaccante serve il prima possibile, ma il mercato è lungo. Una richiesta forte e chiara alla società, pronta a riconoscere un indennizzo al Barcellona per avere alla svelta quel Suarez che si prepara a sostenere l'esame di italiano per ottenere il passaporto. Pirlo ha infine ribadito la sua missione: So che devo vincere, era così da giocatore e lo sarà anche da allenatore. Infine, ieri alla Continassa c'era una tifosa speciale, l'ex grande tennista argentina Gabriela Sabatini, zia di Oriana, fidanzata di Dybala.

