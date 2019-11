Da Duarte a Calabria e Leao: serie horror

DONNARUMMA 6

Due reti e nessuna colpa. Così fa male, molto male.

CALABRIA 4

Impreciso nei passaggi, falloso negli interventi, lento nei recuperi. Insomma, brutto da vedere. Dopo De Sciglio, anche Calabria è ormai un bersaglio facile di San Siro.

DUARTE 4

Una bella statuina carioca per il presepe natalizio di Milanello ma non per giocare, per marcare uno come Immobile. Tutta sua pure la rete di Correa.

ROMAGNOLI 6

Male Musacchio, malissimo Duarte. Per Natale sotto l'albero ha chiesto un aiuto a Babbo Natale. Forse ci penserà la Befana...

THEO HERNANDEZ 6

A sinistra ricorda Serginho. Stessa corsa inarrestabile, stessa velocità e anche stessi difetti, lacune difensive.

KRUNIC 6,5

Lotta con il coltello tra i denti proprio come Kessie. Fisico diverso, stesso risultato lì in mezzo al campo dove serve correre e non fermarsi mai (40' st Bonaventura ng).

BENNACER 6,5

Meglio, molto meglio dell'ultima volta e anche di quella prima ancora. Piano, piano, in punta di piedi sta prendendo le giuste misure del Milan. Un abito che per il momento gli è stato largo, larghissimo.

PAQUETA' 5

Si sacrifica tanto, corre anche tanto all'indietro per coprire un compagno che non c'è, ma quando si trova a tu per tu con Strakosha non può sbagliare: non può non segnare (8' st Leao 4: non fa una sola cosa che sia giusta. Sarà la giovane età o forse il primo freddo milanese. Mah.).

CASTILLEJO 6,5

Trasforma i fischi di San Siro in primi applausi, sinceri, convinti ma non ancora i palloni che gli arrivano in gol. Prima o poi arriverà anche questo miracolo. Esce per un problema muscolar (35' pt Rebic 4: si presenta con un gol mangiato e nient'altro)

PIATEK 5

Spara continui colpi a salve tra imprecazioni e mugugni, tra voglia di sbatterla dentro e un pallone che non controlla in piena area di rigore, che sbatte sul petto di Bastos e finisce in gol. Fa festa ma il vero pistolero non c'è ancora, dove è andato a finire?

CALHANOGLU 6,5

È uno dei migliori per qualità e finalmente continuità. Ma non basta per vincere, per continuare a sognare la Champions.

PIOLI 6

L'esame è andato male ma solo nel risultato. Il suo Milan comincia a piacere, è in crescita. Se perde la colpa non è sua, nemmeno delle sue scelte ma di chi ha comprato prima Musacchio e poi Duarte.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

