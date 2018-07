Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da du chiacchiere con uno sconosciuto a un tentativo di violenze sessuale: la vittima è una donna di 45 anni che venerdì sera dopo l 22 stava facendo passeggiare il cane in un parco di Arese, in via dei Platani.Si è fermata a conversare con il proprietario di un altro cane, ma quando si è allontanata è stata afferrata dall'uomo, che ha cominciato a palpeggiarla ed ha cercato di baciarla. Ha desistito solo quando la donna ha cominciato a urlare. Il giorno dopo la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri, descrivendo l'aggressore e raccontando i dettagli che l'uomo le aveva raccontato su dove viveva dopo aver cambiato casa da poco.I carabinieri hanno incrociato i dati dei neoresidenti e analizzato quelli che la vittima della violenza aveva fornito riguardo la vettura dell'uomo. Hanno quindi acquisito le fotografie del sospettato: la donna lo ha riconosciuto. A quel punto l'uomo, un disoccupato di 58 anni, è stato arrestato.