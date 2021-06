Da domani tornano le misure anti-traffico e

Ripristinate Area B, la Zona a traffico limitato off limits ai diesel più inquinanti (Euro 0, 1, 2, 3); Area C, che ora è in funzione in formato light dalle 10, sarà ricalibrata ai vecchi orari, con le telecamere accese dalle 7,30 alle 19,30. Si ritorna poi a pagare le strisce blu della sosta, con l'utilizzo delle gialle solo per i residenti. Ed è ripristinato il blocco della circolazione della Regione ai mezzi a benzina Euro 0 e 1, dalle 7,30 alle 19,30, da lunedì a venerdì. La decisione è stata presa dal Palazzo Marino in accordo con la prefettura per contrastare lo smog perché «dall'ingresso della Lombardia in zona gialla il traffico privato a Milano ha subito un progressivo aumento: rispetto al 2019 l'indice di congestione è oltre il 47%, mentre gli ingressi in Area C dei veicoli soggetti a pagamento sono superiori del 37%». «Riprendono progressivamente tutte le attività - dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli e ora che si conclude l'anno scolastico possiamo reintegrare le misure di governo del traffico». L'appello è «di spostarsi, quando possibile, con mezzi alternativi all'auto: con la bici, con lo sharing e in orari non di punta, così da aiutare la collettività».(S.Rom.)

