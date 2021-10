Da domani possono ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid, in contemporanea con l'antinfluenzale, gli over 80, i fragili (negli hub vaccinali), e gli ospiti delle Rsa direttamente nelle strutture.

A patto che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla seconda iniezione. L'11 ottobre toccherà poi al personale sanitario (una platea di circa 333mila lavoratori). «E dal 22 novembre la Regione Lombardia è pronta, in caso di via libera del governo, per somministrare la terza dose agli over 18», ha precisato ieri l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. Si prenota sul portale www.prenotazionevaccinicovid.regione o, in alternativa, contattando il numero verde 800.894.545. Dal 20 ottobre le prenotazioni potranno essere effettuate a Milano e nell'hinterland anche nelle farmacie aderenti. Ai soggetti che hanno diritto alla terza dose «sarà proposta la doppia iniezione nei centri». Tutti gli altri cittadini, come di consueto, possono comprare il farmaco in farmacia. E per le categorie fragili (dagli over 60 ai alti cronici) il siero è gratuito.

Al momento la Regione ha vaccinato con terza dose circa il 10,7% dei circa 150mila immunocompromessi (nei centri tramite prenotazione o su chiamata negli ospedali dove sono in cura).

«Nonostante questo, è essenziale completare il prima possibile tutto il target vaccinabile», è l'appello del consulente Guido Bertolaso. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

