Da CR7 a Dybala: «Ora una Juve unita»

TORINO - La Juventus fa quadrato, dopo i tre schiaffi presi in casa di una sontuosa Lazio. I conti non tornano, con un solo punto nelle ultime due giornate e l'Inter che ha allungato a +2. E allora molti giocatori hanno lanciato a mezzo social vari messaggi all'insegna dell'unità.

Il più autorevole? Cristiano Ronaldo, ça va sans dire: «Teniamo duro, tutti insieme fino alla fine». Il più individualista dei bianconeri esalta il valore del gruppo, dopo aver ritrovato contro la Lazio quel gol che in trasferta gli mancava da più di sette mesi. A guidare l'unità anticrisi è Bonucci, persino più autoritario che autorevole quando, nel corso di Lazio-Juve, ha risposto così a una sollecitazione di Sarri: «Stai calmo, già lo sappiamo». Poi, a freddo, il difensore ha puntato il dito contro certi «episodi sfavorevoli che hanno condizionato il risultato». Su tutti la mancata espulsione di Luiz Felipe. Ma Bonucci ha anche fatto autocritica, dicendo che «una squadra come la nostra non può concedere così tanti gol, dobbiamo ritrovare fame, determinazione e voglia di soffrire».

Infine, LB19 ha sintetizzato in poche parole la cura: «Restare uniti, lavorare e migliorare». Al difensore hanno fatto il coro tra gli altri Dybala e Cuadrado, usando le stesse parole a corredo della stessa foto di gruppo.

Mentre la Juve prova a ritrovarsi, Sarri cerca di gestire l'emergenza a centrocampo. Dopo il ko di Khedira (fuori tre mesi) e i soliti acciacchi di Ramsey, la Juve ha perso anche Bentancur. Il suo infortunio è meno preoccupante del previsto: trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale. Abbastanza per saltare la trasferta di mercoledì in casa del Bayer Leverkusen e quasi certamente anche Juve-Udinese, quando in mediana mancherà pure lo squalificato Pjanic. «La sconfitta fa male, ma dobbiamo rialzarci - ha scritto Bentancur su Instagram -. L'infortunio non è grave, tornerò molto presto».

Sarri rilancerà Rabiot ed Emre Can, quest'ultimo però non utilizzabile in Champions. E intanto farà un provino a Cuadrado e Bernardeschi per il ruolo (scoperto) di mezzala.

