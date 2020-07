Da Codogno a Vo' sabato al via la Pedalata dell'Unione

Massimo Sarti

Il grande ciclismo riprenderà in Italia il primo agosto con gli sterrati toscani delle Strade Bianche. Nell'attesa dopodomani, sabato 11 luglio, andrà in scena la Pedalata dell'Unione, una manifestazione non agonistica dall'immenso valore emotivo: 172 km con partenza da Codogno (Lodi), transito per Cremona con saluto al personale sanitario del locale ospedale e arrivo a Vo' Euganeo (Padova). Tutti luoghi simbolo nella lotta contro il Covid-19. Luoghi per mesi percorsi da grande sofferenza e che ora vogliono rinascere. Anche grazie allo sport. In bicicletta ci saranno (nel pieno rispetto delle norme di sicurezza) tre rappresentanti per ognuna delle otto squadre italiane con licenza Continental, che indosseranno maglie celebrative, destinate a essere messe all'asta a favore dell'associazione Colori per la Pace e di altri enti dei territori attraversati. «Il messaggio che porta il ciclismo è quello di unione e di speranza nella rinascita, per un ritorno alla vita normale», ha dichiarato il ct azzurro Davide Cassani, intervenuto ieri alla presentazione presso il Municipio di Vo'.

