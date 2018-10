Da Chiasso al Meazza: 110 anni di Stracittadina

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Auguri derby Inter-Milan! Sono 110 anni e sei ancora un ragazzino, tanto che domenica sera a San Siro ti offrirai nel tuo episodio ufficiale numero 222 (sarà il 191 nel massimo campionato italiano, il 169 nella serie A a girone unico) che promette scintille, non solo per il possibile duello del gol tutto argentino tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain.Ma proprio 110 anni fa, come oggi, Milan e Inter si affrontarono per la loro prima volta in assoluto (domenica 18 ottobre 1908) in terra svizzera, in un match non ufficiale. Ovvero la finale della Coppa Chiasso, un torneo ad inviti allora organizzato dalla locale società elvetica, nata nel 1905. In una mini stracittadina di due tempi da 25' ciascuno i già affermati rossoneri (vincitori del titolo italiano nel 1901, nel 1906 e nel 1907) si imposero 2-1 sui neonati nerazzurri, fondati appena 7 mesi prima.Sul campo del Gas (detto anche della Giovannina) di Chiasso, il primo marcatore di sempre dei derby tra il Milan e l'Inter fu l'allora 19enne Pietro Lana, uno dei dissidenti che nel marzo di quel 1908 avevano dato vita all'Internazionale, ma subito tornato tra le fila rossonere.Lo stesso Lana, il 15 maggio 1910, avrebbe poi realizzato anche la prima rete in assoluto (all'interno di una tripletta personale) della selezione dell'Italia, nell'amichevole vinta 6-2 all'Arena Civica di Milano contro la Francia.Ben più triste la parabola della carriera e della vita del secondo bomber milanista di quel derby di Chiasso, ovvero il 24enne astigiano Luigi Forlano, destinato a perire nel 1916 come ufficiale dei Bersaglieri durante la Prima Guerra Mondiale.Per l'Inter segnò il 20enne Enrico du Chêne de Vère, uno dei fondatori del club, nato a Brescia, ma figlio di un ricco imprenditore francese. Tutti ragazzi, rossoneri e nerazzurri, che avevano raggiunto insieme la Svizzera da Milano in treno, giocando a carte, bevendo vino e mangiando salame. Quasi banale dire: altri tempi... Giusto?