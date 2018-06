Da capo ultrà a boss dei narcos

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloDa una parte il 37enne Luca Lucci, capo ultrà della curva sud del Milan con precedenti legati alla tifoseria violenta, dall'altra il 60enne Massimo Mandelli, dipendente di una società di steward e in servizio in occasione di tutte le partite dell'Inter. Il derby non c'entra nulla: i due sono entrambi tra i 22 arrestati nell'inchiesta della procura sul traffico di droga tra Milano e l'hinterland.L'indagine del commissariato Centro è stata chiamata Mongolfiera perché è partita da una scintilla - l'arresto di un incensurato con mezzo chilo di marijuana nel marzo 2016 - e si è gonfiata a suon di arresti e sequestri (113 chili di hashish e 5,5 di cocaina nel settembre 2016 e di 165 nell'ottobre dello stesso anno) fino ad arrivare a livelli apicali del narcotraffico. A capo del gruppo italiano c'era il 33enne Luca Boscherino, una carriera costruita sul narcotraffico. Ieri gli agenti lo hanno arrestato nella sua bella casa in zona San Siro, nella parte delle ville importanti. Importava cocaina di ottima qualità dal Sudamerica: la droga transitava nei porti della Spagna e di Gioia Tauro e infine arrivava a Milano con insospettabili corrieri.A seguito di una serie di arresti di clienti di Boscherino, altri fornitori che non avevano contatto diretto con lui (tra cui Mandelli) sono stati costretti a cercare altre fonti. Si è così aperto il filone albanese con a capo Tata Kolec. Quest'ultimo comprava hashish e marijuana dalla Spagna (proveniente dal Marocco), lo trasportava su tir o in piccoli carichi in auto in Lombardia. Una delle basi di scarico era in via Sacco e Vanzetti a Sesto San Giovanni, precisamente davanti Al Clan, la sede del tifo ultrà del Milan. Gli agenti non hanno mai sequestrato nulla all'interno della sede, ma gli inquirenti hanno capito che il Luca di cui si parlava nelle intercettazioni era Lucci, poi filmato con una telecamera nascosta mentre scaricava la droga e pagava i corrieri. Lucci ha poi trovato e distrutto la telecamera, ma pensava di essere sorvegliato per le vicende del tifo. Oltre a un Daspo, infatti, è stato condannato per l'aggressione a Virgilio Virgi Motta, l'interista che nel corso del derby Milan-Inter del 15 febbraio 2009 allo stadio Meazza aveva perso un occhio a causa di un pugno sferratogli dal capo ultrà.riproduzione riservata ®