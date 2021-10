Da Arcore a Varese, al voto 11 Comuni

Oltre duecentomila lombardi e 11 Comuni lombardi interessati dal ballottaggio per la scelta del sindaco. Affluenza bassa: alle 19 aveva votato il 30,06% degli elettori. Unico capoluogo di provincia Varese, dove il sindaco uscente di centrosinistra Davide Galimberti ha chiuso il primo turno in vantaggio di 3 punti, appoggiato dai 5 Stelle. Lo sfidante è il leghista Matteo Bianchi. Ballottaggio anche ad Arcore (Monza e Brianza) con il centrosinistra che governa da 10 anni in vantaggio dopo il primo turno di 7 punti. Si vota anche in altri grandi centri della Brianza come Vimercate, Desio e Seveso. Nel Milanese seggi aperti a Cassano d'Adda e a Peschiera Borromeo. Nel Pavese voto bis nel piccolo comune di Torricella Verzate dove 15 giorni fa i primi due candidati hanno preso lo stesso numero di voti, 243.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

