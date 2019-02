Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da aprile le corse in bus e metro a Milano costeranno due euro. Palazzo Marino va avanti con l'aumento del ticket, nonostante la resistenza della Regione.Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato ai vertici di Atm di farsi trovare pronti per il 1° aprile. Una decisione che segna lo strappo con il Pirellone. E la Regione annuncia battaglia. «Sono curiosa di vedere come possa fare il Comune senza il consenso del Consiglio regionale, la legge parla chiaro», attacca l'assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. Secondo la Regione, Palazzo Marino può aumentare il ticket solo fino a 1,70 euro, in base all'adeguamento Istat. Ma c'è un piano B che il Comune è pronto a sfruttare. «Perché noi - dice l'assessore alla Mobilità Marco Granelli dobbiamo dare risposte non solo a un milione e 450mila milanesi, ma ai quattro milioni di persone dell'area metropolitana». E poi c'è il nodo del bilancio: «Con l'aumento di percorsi e frequenze aumentano i costi spiega Granelli - ogni anno mettiamo a bilancio 160 milioni e per il 2019 ne mancano 60». Il centrodestra non sta a guardare e i consigliere di FI in Comune sono convinti che «ci siano gli estremi per un esposto alla Corte dei Conti».(S.Rom.)riproduzione riservata ®