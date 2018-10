Cutrone-Piatek: la meglio gioventù a caccia di gloria

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Stasera a San Siro andrà in scena la sfida tra i bomber più efficaci della stagione. Ma il testa a testa statistico non sarà tra il capocannoniere Krzysztof Piatek e Gonzalo Higuain. Bensì tra l'attaccante polacco del Genoa e Patrick Cutrone, i migliori giocatori di squadre italiane nel rapporto tra reti segnate (almeno 5) in gare ufficiali e minuti in campo. Una classifica comandata proprio dal 20enne rossonero: per lui 5 centri tra campionato ed Europa League in appena 235' di utilizzo: una rete ogni 47'. Segna invece ogni 67' Piatek, in grado comunque sinora, tra serie A e Coppa Italia, di racimolare ben 13 centri in 10 incontri e 870' di utilizzo. Ulteriore curiosità: prima dei due match contro Juventus e Udinese nel quale è rimasto all'asciutto, il numero 9 del Grifone viaggiava alla media di un gol ogni 53'. Quasi come Cutrone, ma con numeri ben più solidi. Cui la punta del Diavolo può ora cominciare ad ambire, dopo la svolta del 4-4-2 voluta da Rino Gattuso.E Higuain? Neppure il Pipita è messo male. E' sesto in questa graduatoria con 7 reti in 900', una ogni 129'.