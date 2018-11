Cutrone orfano di Gonzalo: mai a bersaglio quest'anno

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Patrick Cutrone dovrà ballare da solo. Domenica all'Olimpico contro la Lazio, il 20enne attaccante del Milan sarà chiamato a reggere il peso dell'attacco, senza aver al fianco Gonzalo Higuain, con il quale ha sinora fatto le cose migliori in stagione. Infatti, i 5 gol mandati a bersaglio (2 in campionato e 3 in Europa League) da Cutrone, avevano sempre in campo, nel momento fatidico, anche il Pipita. Che ha pure concretamente contribuito ad uno di questi, con l'assist per il 2-1 in extremis in Milan-Roma dell 31 agosto.Ma dopodomani Higuain mancherà per squalifica ed il numero 63 di nascita comasca sarà costretto a fare a meno del suo prezioso supporto. Cutrone sinora in serie A è stato in campo 412 minuti, di cui appena 122 non in contemporanea con l'argentino. In Europa League 188 minuti complessivi, di cui 98 da solo. Rino Gattuso spera che la punta dell'Under 21 sappia a Roma trovare la via della rete per la prima volta con Higuain lontano.Cutrone, infine, sarà titolare (questo almeno è nelle pressoché inevitabili intenzioni del tecnico del Diavolo) per la quarta volta in campionato, la quinta in stagione. Partendo dall'inizio, ha sinora segnato solo alla Sampdoria.