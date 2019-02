Cutrone l'ammazza-Roma ma va in panca

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - All'andata Milan-Roma si decise all'ultimissimo respiro: il 31 agosto, assist di Higuain, zampata di Cutrone e San Siro in estasi. Domenica sera all'Olimpico l'argentino non ci sarà, mentre il 21enne nativo di Como rischia un'altra panchina (salvo un al momento non probabile ricorso al 4-4-2 da parte di Rino Gattuso), sacrificato sull'altare del nuovo arrivo Krzysztof Piatek. Eppure fu Cutrone, insieme a Calabria, a decidere a favore dei rossoneri la sfida nella Capitale della scorsa stagione, uno 0-2 (25 febbraio 2018) che, se ripetuto, metterebbe davvero nei guai i giallorossi ed il loro mister Eusebio Di Francesco.Prima Higuain, ora Piatek: Cutrone è comunque già a un solo passo dalla doppia cifra di reti stagionali. Con la doppietta alla Samp in Coppa Italia ha sfatato il tabù delle segnature in trasferta. In campionato ha invece sinora segnato solo al Meazza, con un digiuno che dura ormai da due mesi, dalla rete nel 2-1 al Parma dello scorso 2 dicembre. «Il Milan di Piatek? Mi avete già ammazzato Cutrone», ha detto Gattuso martedì dopo Milan-Napoli. Nulla deve scalfire il veleno del 63 del Diavolo. Che può essere letale pure dalla panchina.