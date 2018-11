«Curioso di vedere i giovani»

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Cantiere azzuro in corso, ma la strada è quella giusta. Parola del Mancio, che ammette: «Il problema del gol? Se non segni non vinci, questo è sicuro, però abbiamo creato tante palle gol contro Ucraina e Polonia e anche col Portogallo».Il ct azzurro, Roberto Mancini, la vede così sulle difficoltà realizzative della sua Nazionale. «Dobbiamo continuare a creare occasioni e giocare bene in attacco. Penso che sia solo questione di sfortuna, i gol arriveranno, deve solo girare la ruota dalla nostra parte», aggiunge il ct in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di Genk, stasera, in Belgio contro gli Stati Uniti.«Siamo qui per vedere i giocatori come Tonali. E anch'io sono curioso di vederli». Il Mancio fa capire che farà giocare il milennial regista del Brescia, anche se non precisa se lo schiererà dall'inizio.Tra le certezza anche il portiere: «Stavolta in porta va Sirigu: è giusto che sia così, perché merita di giocare e ci fa piacere farlo giocare. Il portiere, per noi, tra l'altro, non è un problema. Quelli ci sono, più Perin, più Meret: appena sta bene vorrei chiamarlo».Mancini ha una certezza per la sua Italia che verrà: «Vedersi solo ogni tanto e fare in fretta non era facile, credetemi, ma è stato fondamentale. Bisognava trovare il bandolo della matassa per mettere in piedi in fretta una squadra competitiva. E andando avanti così, nei prossimi mesi potremo giocarcela alla pari con tutti, in Europa».Dalla Nazionale maggiore all'Under 21. Altra sconfitta per i ragazzi di Gigi Di Biagio, battuti ieri a Reggio Emilia dalla Germania per 2-1. Vantaggio di Parigini al 21', pari su rigore al 42' di Waldschmidt che, al 2' della ripresa, ha segnatro anche il gol partita. Peccato.