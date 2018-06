Cultura, Sumaya rinuncia «Polemiche strumentali»

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giulia SalemiSumaya Abdel Qader getta la spugna. La consigliera comunale del partito democratico ritira la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di presidente della commissione Cultura, di cui è già vice presidente. La consigliera, la prima di fede islamica a Palazzo Marino, ha comunicato la sua decisone in una nota. «Per non prestarmi alle inutili e sterili strumentalizzazioni emerse sul mio nome ho deciso di ritirare la mia disponibilità a ricoprire l'incarico di presidente della Commissione. A volte ci troviamo a dover scegliere tra ciò che è giusto e meritorio e ciò che è opportuno fare. È giusto e credo di meritare la presidenza, ma umilmente riconosco che non sia politicamente opportuno. Non voglio prestarmi a chi intende usare il mio impegno politico per dividere e rafforzare paure e pregiudizi». La consigliera ha sottolineato come questa a suo parere sia «una sfida persa non certo per me ma per la città che si batte nella via del riconoscimento dei pieni diritti, dell'inclusione e della reale libertà degli individui di essere considerati per il merito».Però Sumaya va avanti: «Il mio percorso continua, più forte di prima al servizio dei cittadini nella via del dialogo, ascolto, costruzione di percorsi inclusivi. Il gruppo consiliare del Pd ha espresso in una nota «solidarietà alla consigliera che ha dovuto subire in questi giorni molti attacchi gratuiti, spropositati, spesso solo frutto di ignoranza e opportunismo politico». Nei prossimi giorni il partito si confronterà in maggioranza per definire una nuova proposta di presidenza.Sumaya ha voluto ringraziare il sindaco Giuseppe Sala: «Mi dà fiducia cercando di tenere un difficile equilibrio politico».