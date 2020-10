CULTURA KO

La decisione del governo di chiudere teatri, cinema e sale da concerto ci lascia senza parole». Così la direzione del teatro dell'Elfo-Puccini ha commentato il Dpcm. Ricordando il lavoro fatto per rendere il teatro «un luogo sicuro», ora, si sottolinea, che «la sensazione è quella di essere trattati con un'indifferenza che ci addolora e che ci offende». «L'Elfo, com'è sua tradizione, cercherà di fare in modo che questa situazione pesi il meno possibile sui suoi lavoratori. Stiamo studiando la possibilità - viene spiegato - di usare il tempo della chiusura per anticipare prove e attività collaterali sui progetti futuri». Per biglietti e abbonamenti «il danno è incalcolabile. Ma in ogni caso vorremo si parlasse non solo di ristori e indennizzi, ma, anche e con altrettanta convinzione, d'investimenti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

