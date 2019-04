CULTURA APERTA

Primo Maggio al museo. A Milano restano aperti molte raccolte pubbliche e private, da Fondazione Prada a Palazzo Reale, dal Pac Museo del Novecento e Mudec, da Gallerie d'Italia al Poldi Pezzoli. Quest'ultimo, ha addirittura aspettato la Festa dei lavoratori per l'inaugurazione della nuova mostra dell'americano Roy Lichtenstein, uno dei massimi esponenti della Pop Art ed è il re del fumetto. A Palazzo Reale la scelta è ampia: prosegue, per esempio, la rassegna dedicata ad Antonello da Messina che si è finora dimostrata la più amata del pubblico. E sempre a Palazzo Reale va in scena l'esperienza interattiva Leonardo, la macchina dell'immaginazione. Insomma il Primo Maggio ci si potrà dividere fra pic nic e cultura. In zona piazza Sala e via Manzoni sono aperte sia le Gallerie d'Italia che la casa museo Poldi Pezzoli. Porte aperte anche alla Fondazione Prada. (S.Rom.)

