Cuadrado, non solo assist: vuole il gol

Timothy Ormezzano

Una buona parte delle sorti di Juventus-Milan passerà dalla corsia, quella destra bianconera e sinistra rossonera, dove Juan Cuadrado incrocerà i tacchetti con Theo Hernandez. Sfida ad altissimo tasso di velocità e tecnica, tra due dei migliori esterni della serie A.

Se il rossonero sabato scorso contro il Benevento ha ritrovato il gol perduto in campionato da più di quattro mesi, il bianconero non ha ancora lasciato il segno nel tabellino dei marcatori.

Certo, il gol non è tutto. Specie per chi come Cuadrado ne ha fatti fare tantissimi, essendo il miglior assistman del torneo con 9 passaggi vincenti (pari merito con De Paul e Malinovskyi). Il sudamericano è inoltre una fonte inesauribile di dribbling nonché un regista decentrato della Juve di Pirlo. Insomma, gli manca soltanto il gol, magari da festeggiare nella partita decisiva o quasi per la qualificazione in Champions.

Comunque andrà, la Signora è pronta a prolungare il contratto in scadenza nel 2022 di Cuadrado, che domenica agirà a centrocampo con Bentancur, Rabiot e Chiesa. Davanti a Szczesny agirà De Ligt in coppia con Bonucci oppure Chiellini, mentre sugli esterni ci saranno Danilo e Alex Sandro. In attacco, infine, Morata è in vantaggio su Dybala per duettare con l'inamovibile Cristiano Ronaldo.

Se è vero che non c'è due senza tre, lo spagnolo cerca il terzo centro in cinque partite contro il Milan. La conferma di Morata non è per niente scontata.

Per prolungare di un anno il suo prestito dall'Atletico Madrid servono 10 milioni (con eventuale riscatto fissato a 35 nel 2022), a meno che la Juve non ottenga uno sconto.

Venerdì 7 Maggio 2021

