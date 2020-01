Crollo nel cantiere dell'M4, operaio in gravi condizioni

Grave incidente ieri sera in un cantiere della M4, in piazza Tirana. Durante una fase dei lavori a 18 metri di profondità, un operaio è rimasto coinvolto da un crollo improvviso ed è rimasto semisepolto.

Verso le 19,30 L'uomo, I.R., 42 anni, è rimasto in parte schiacciato da detriti e secondo i primi accertamenti forse anche da una putrella d'acciaio. L'operaio è riuscito in parte a liberarsi, ma è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. I soccorsi sono stati immediati, anche se resi complicati dalla difficoltà di raggiungere il punto del crollo, a 18 metri di profondità. Sono intervenuti, oltre al personale di Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il primo tentativo di rianimazione è avvenuto sul posto, poi la vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi, la prognosi è mantenuta riservata.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

