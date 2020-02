«Crollo degli affari del 30% Vogliamo il taglio delle tasse»

Simona Romanò

«Estendere la sospensione delle scadenze fiscali, come già previsto per le zone rosse dal decreto ministeriale, anche agli esercizi commerciali di Milano». È l'appello di Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano e di Ascobaires, alla fronte dell'emergenza Coronavirus che sta ammazzando i fatturati. «Si parla spiega Meghnagi - di una calo di affari, da domenica scorsa in poi, di almeno il 30%, con i clienti che si sono più che dimezzati». «Quindi prosegue - prorogare le scadenze dei pagamenti erariali almeno a settembre, ovvero dopo la stagione estiva, non farebbe del male a nessuno e ci sarebbe di grande aiuto. E i negozianti, dal canto loro, potrebbero venire incontro cercando di non licenziare i dipendenti con contratti precari. Siamo tutti figli del Governo e ora dobbiamo tutti cercare di collaborare in modo costruttivo pensando all'economia».

Le strade dello shopping, da corso Buenos Aires a via Torino, da corso Vittorio Emanuele a corso Vercelli sono deserte. Uno scenario mai visto, nemmeno nel mese di agosto. E la gente che cammina non ha l'umore per fare acquisti. Si vedono nei negozi soprattutto stranieri, arrivati in Italia prima che scoppiasse la psicosi da Coronavirus ed ora, ormai sul nostro territorio, ne approfittano per un po' di compere. Un'eventuale serrata dei negozi, o comunque una limitazione come quella dei bar - costretti ad abbassare le saracinesche alle 18 per evitare l'happy hour - preoccupa i negozianti.

«Se servisse per tutelare la salute di cittadini non posso che essere favorevole commenta Meghnagi Ciò è ovvio. Ma comporterebbe l'azzeramento del fatturato dei negozi, mettendone addirittura a rischio la sopravvivenza». Soprattutto di quelli che, in periferia, già stentano a tirare a fine mese. Va ancora peggio per i pubblici esercizi, dai bar ai ristoranti, dai pub alle discoteche. Da lunedì sono costretti a chiudere alle 18 e ciò, secondo il centro studi Fipe Confcommercio Milano, ha causato un calo di affari dal 50 al 60% per una perdita al giorno di 3 milioni di euro. «Purtroppo è sconveniente stare aperti anche fino alle 18, ma lo facciamo per tenere accesa Milano avverte Fabio Acampora, vicepresidente di Epam Stiamo facendo un sacrificio, almeno fino a domenica e poi valuteremo. Siamo fiduciosi che l'ordinanza sia revocata in tempi brevi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

