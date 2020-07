Crollano i contagi, in 24 ore le vittime sono tre

Giammarco Oberto

Il numero delle vittime: l'ultimo dato che scenderà, spiegano da mesi gli esperti del Comitato tecnico scientifico della Regione. E - numeri freschi alla mano - la Lombardia sembra ormai sul binario giusto nella lotta al Covid. Mentre ieri il dato nazionale è salito a 17 vittime di coronavirus in 24 ore, contro le 13 del giorno precedente, in Lombardia il dato è sceso ai minimi dall'inizio dell'emergenza: tre decessi in 24 ore, contro i nove di lunedì.

È netto anche il calo dei contagi, che sia nella regione che a livello nazionale riporta ai dati della fine di febbraio: 114 nuovi casi in Italia, trenta dei quali in Lombardia, dove il giorno precedente i nuovi casi certificati da tampone erano stati 94. Sono i numeri con cui da oggi la Regione rimuove l'obbligo di tenere la mascherina sul viso anche all'aperto, salvo nelle situazioni in cui non si può garantire la distanza.

Dei 30 nuovi casi, secondo il bollettino del Palazzo della Regione, nove sono debolmente positivi. Quindici positivi sono stati scovati dai test sierologici. E anche in questo caso la performance della Lombardia induce all'ottimismo: la regione fa registrare la percentuale più bassa di positivi trovati su persone testate, 0,82%, oltre a quella più bassa di nuovi positivi sul totale nazionale giornaliero: 26,3%, una percentuale che solo due settimane fa superava il 70. I ricoveri in ospedale sono 176 (+8 in una giornata), quelli in terapia intensiva 27 (-3), mentre il totale dei guariti e dimessi è di 70.461 (+86, contro il +78 del giorno precedente). I tamponi sono stati 5636, contro i 6482 di lunedì: a ieri in Lombardia ne sono stati fatti 1.155.050.

La curva del Covid è in caduta libera anche in provincia di Milano: i nuovi casi sono cinque in 24 ore. A Milano città i nuovi casi sono tre. In tre province i nuovi casi registrati sono zero: Como, Lecco e Sondrio. Un solo caso a Monza.

Mercoledì 15 Luglio 2020

