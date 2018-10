Croce celtica sulla lapide di 3 partigiani insorge l'Anpi

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una lapide in memoria di tre giovani partigiani caduti imbrattata con i simboli nazisti: è successo ancora, e questa volta proprio nel giorno in cui in piazza Duomo ventimila persone manifestavano contro l'odio e l'intolleranza.Durante la notte tra sabato e ieri nel parco di via Moncucco è stata imbrattata con una croce celtica a vernice spray nera la lapide dedicata a Luigi Bossi, deportato e morto a Mauthausen a 23 anni, Attilio Lombardi e Alvez Sturaro, fucilati dai fascisti nel 1944: avevano 19 e 20 anni. «Ferma condanna per il vergognoso imbrattamento» è stata espressa dall'Anpi. «L'ignobile azione - spiega Roberto Cenati, presidente dell'Anpi milanese - offende la memoria di chi ha combattuto per la libertà di tutti noi e Milano capitale della Resistenza».