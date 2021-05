Cristiano Ronaldo e Dybala: ovvero la carica dei 101 gol

Timothy Ormezzano

La carica dei 101. Cristiano Ronaldo e Dybala inseguono il loro gol numero 101 in bianconero domani (ore 18) allo Stadium contro l'Inter. Mercoledì, punendo il Sassuolo, sono entrati nel ristretto club dei centenari della Juventus. «Sono orgoglioso e felice, complimenti anche a Dybala», dice CR7, il primo calciatore ad andare in tripla cifra con tre club diversi (United, Real e Juve).

Ma adesso siamo al dentro o fuori dalla Champions. A -1 dal quarto posto, non resta che fare bottino pieno, sperando in un inciampo di Atalanta, Milan o Napoli. «Dobbiamo restare concentrati, perché c'è ancora molto da fare. Continueremo a lottare per i nostri obiettivi. Fino alla fine», assicura CR7. E ancora: «Don't stop here». Tradotto: «Non mi fermo qui». No, l'espressione non vuol dire «vado via», semmai «segno ancora».

Il futuro di Cristiano è legato agli ultimi 180 minuti di campionato. Con il pass per la Champions resterebbe a Torino per il quarto e ultimo anno di contratto. Uno scivolone in Europa League significherebbe invece un divorzio dalla Signora, che avrebbe 80-90 milioni di introiti in meno e dunque parecchi problemi a versargli 31 milioni di stipendio annuo.

La madre di Ronaldo ha promesso di riportarlo all'ovile portoghese, durante i festeggiamenti per lo scudetto dello Sporting Lisbona: «Domani andrò a trovare Cristiano e gli parlerò - così mamma Dolores Aveiro -. La prossima stagione giocherà allo stadio Alvalade, lo convincerò a tornare».

Uno scenario romantico ma assai improbabile, come la possibilità di un ritorno al Manchester United o di un approdo al Psg, a meno che CR7 non accetti un taglio del suo lauto ingaggio. Quello che ha accettato Douglas Costa pur di sposare il Gremio, che ora spera di ottenerlo a costo zero o quasi dalla Juventus.

Ma alla Continassa il mercato può attendere. Arriva un match topico contro l'Inter neoscudettata di Conte, che torna a Torino dopo lo scambio di complimenti con Agnelli dell'ultimo incrocio di febbraio in Coppa Italia. Pirlo ripartirà da Ronaldo e Dybala. Appuntamento domani allo Stadium, con la carica dei 101.

